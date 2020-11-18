«Лучшая уборщица в мире» покорила популярную соцсеть

Жительница Финляндии, 27-летняя Аури Кананен (Auri Kananen), стала известна в популярной соцсети TikTok за регулярные публикации процесса уборки и советы, как лучше следить за чистотой. Ее аккаунт покорил пользователей, в связи с чем она получила звание «лучшая уборщица в мире».

Кананен стала набирать популярность после публикации роликов о том, как убирает дома незнакомцев бесплатно — блогерша обожает сам процесс и результат чистки. Проживающая в городе Тампере женщина впервые начала убираться в 14 лет и до сих пор считает это своим хобби.

Среди ее клиентов — бывший возлюбленный и партнер, с которым она ходила на свидание через приложение Tinder. В роликах она также показывает и рассказывает, как лучше убирать, мыть, стирать и очищать различные поверхности и предметы, чтобы они были максимально чистыми.

На ее аккаунт подписаны более 1,8 миллиона человек. Особую радость для Кананен доставляет чистка предметов и домов, которые не убирали долгие месяцы или даже годы. «В моем собственном доме довольно скучно убираться, так как там нет серьезных загрязнений. Да и мне очень приятно видеть лицо человека после того, как я вычистила их дом», — отметила блогерша.

Ранее другая пользовательница TikTok записала видео, в котором продемонстрировала собственный, уникальный способ мыть сразу все фрукты и овощи. В комментариях она прослыла гениальной за такую находку.