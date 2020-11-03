Девушка приготовила лимонад по рецепту 1872 года и оценила его вкус

Пользовательница TikTok с никнеймом mort_allie приготовила лимонад по рецепту 1872 года. В ролике она также оценила вкус напитка.

Девушка нашла рецепт лимонада из старинной поваренной книги. Инструкция оказалась не совсем привычной: например, нужно было не только очистить нужное количество лимонов, но и оставить кожуру цитрусового плода настаиваться в кипятке.

После девушка добавила в кипящую жидкость холодную воду и продолжила держать кастрюлю на огне. При повторном кипении она сняла посуду. В рецепте также говорилось, что нужно сварить сироп из сахара, воды и хорошо взбитого яичного белка.

Слив осадок от получившейся смеси, в нее нужно было добавить настоявшуюся в кипятке кожуру и лимонный сок. После того как напиток остудили и добавили воду, лимонад из XIX века был готов.

По словам mort_allie, она подробно следовала инструкции, однако осталась не слишком довольна вкусом лимонада: очень силен был яичный привкус. «Не порекомендую этот рецепт, 0 из 10», — заключила пользовательница.

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