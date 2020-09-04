Бариста добавил в напиток смертельно опасные ингредиенты и остался без работы

Сотрудник кофейни Starbucks из американского города Индианаполис остался без работы после того, как опубликовал видео в TikTok. В ролике, который позже появился в Twitter, бариста добавил в стакан несколько «секретных ингредиентов» и сообщил, что сделал специальный напиток для полицейских — смертельно опасную жидкость голубого цвета.

В коктейль под названием Blue Lives Matter (под этим лозунгом в США выступает движение в защиту полиции — прим. «Ленты.ру») он добавил отбеливатель, лед, «кровь невинного чернокожего» и пищевой краситель. Видео вскоре было удалено из TikTok, так как нарушало правила соцсети.

«Разве можно травить людей или шутить об отравлении? Пожалуйста, примите соответствующие меры по отношению к этому джентльмену и увольте его», — обратилась к Starbucks Стейси Киттс (Stacey Kitts), опубликовавшая ролик сотрудника кофейни в Twitter. Представители компании ответили, что не поддерживают насилие и относятся с уважением ко всем. Как пишет местный новостной портал Wish TV, после произошедшего автор видео был уволен.

В августе девушка, работавшая официанткой в одном из американских ресторанов, поделилась в TikTok секретными способами сэкономить на заказе — например, купить два сэндвича по цене одного. Руководство ресторана, узнав, что она «сливает» информацию, уволило ее.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники выступают против расизма и полицейской жестокости и часто используют лозунг Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.