15-летняя девушка решила повторить челлендж для TikTok и умерла

15-летняя девушка из американского штата Оклахома умерла, после того как решила повторить популярный в TikTok челлендж. Его участники принимают в больших количествах лекарство от аллергии, чтобы увидеть галлюцинации, пишет Daily Mail.

Отмечается, что доза препарата, способная вызвать галлюцинации, очень близка к дозе, которая представляет угрозу для жизни. Передозировка лекарством может привести к сердечному приступу, инсульту, судорогам, повреждениям мозга и к смерти.

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«Мы работаем с TikTok и нашими партнерами и стараемся сделать все, чтобы остановить этот опасный тренд. В частности, мы удаляем весь подобный контент», — прокомментировал произошедшее представитель фармацевтической компании.

Ранее TikTok заблокировала по просьбе депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича все видео, в которых упоминается лекарство, обладающее антиаллергическим и седативным эффектами. Участники челленджа употребляли этот препарат в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации.

Этот флешмоб стал набирать популярность в TikTok в конце июля — начале августа. Сообщалось, что трое подростков были госпитализированы из-за приема таблеток для съемки видео. Медики рассказали и о побочных эффектах препарата для организма. Хештег с челленджем успел набрать более 55 миллионов просмотров.