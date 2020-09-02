Женщина провалилась сквозь пол и ворвалась в вирусное видео

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Американка Лиз Сан Миллан (Liz San Millan) решила спеть для челленджа в TikTok, однако ролик стал вирусным по неожиданной причине: ее мать провалилась сквозь пол и попала на видео. О подробностях произошедшего блогерша рассказала BuzzFeed News.

По словам девушки, она репетировала песню Kindergarten Boyfriend из Heathers: The Musical перед прослушиванием. Ее мать в этот момент была на чердаке. Затем женщина внезапно провалилась сквозь пол, а ее нога повисла в воздухе. «О мой бог!» — отреагировала на произошедшее девушка.

Миллан добавила, что мать не пострадала в результате падения. «Сперва она была просто в шоке, поэтому не произнесла ни звука и не двигалась, но с ней все в порядке. Ни царапинки!» — поделилась блогерша.

Ролик с неожиданным появлением женщины стал вирусным: за четыре дня в TikTok его посмотрели 5,3 миллиона раз. «Обожаю подтанцовку», — пошутила в комментариях Надя Андерсон. «Могла бы сперва постучать», — добавила пользовательница с ником ken_zillaa.

Ранее пользовательница TikTok с ником ib_bbbbbbb решила поучаствовать в челлендже под песню Cardi B и Megan Thee Stallion WAP. Попытка девушки повторить движения из танцевального флешмоба привела к тому, что она повредила колено и попала в больницу.