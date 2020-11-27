Блогерша решила проверить мужчин на верность и разочаровалась

Блогерша, модель Пейдж Вулен (Paige Woolen) рассказала, что решила помочь девушкам проверить их партнеров на верность. Как сообщает Daily Mail, в результате она разочаровалась: некоторые мужчины оказались готовы к измене.

28-летняя Вулен из Лос-Анджелеса отметила, что регулярно получает сообщения от незнакомцев, порой крайне непристойные. Недавно она решила помочь другим девушкам и предложила им помощь в проверке из возлюбленных на верность.

По оценке блогерши, большинство партнеров прошли проверку — проигнорировали сообщение или ответили, что у них есть девушки. Однако были и те, кто сразу соврал о своем статусе. «Я достаточно одинок, у тебя есть Snapchat?» — отреагировал один из «проверяемых» на первое же сообщение.

Вулен также получила предложение встретиться от парня, у которого в профиле были снимки с подругой. При этом он заверял, что у него нет пары. Другой признался, что у него есть партнерша, но добавил, что возлюбленная любит эксперименты, поэтому им «будет весело всем вместе». Были и те, кто в ответ на флирт назвал модель проституткой и отмечал, что не намерен подписываться на ее аккаунт в сервисе OnlyFans.

В июле блогерша из соцсети TikTok с ником Chesa придумала для подписчиц, которые подозревают возлюбленных в измене, способ проверить их на верность. Женщины обращаются к ней и просят пофлиртовать со своими бойфрендами, а отчеты о проделанной работе Chesa публикует в собственных роликах.