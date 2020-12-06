Блогерша обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

Блогерша случайно обнаружила у себя коронавирус, ведя прямой эфир в TikTok. Диагноз подтвердился через несколько дней, пишет издание The New York Post.

Американка Мэрин Шорт вела эфир из кофейни Starbucks, где пила кофе, добавив в него большое количество всевозможных топпингов. Попробовав получившийся напиток, она заметила, что не чувствует вкуса.

У девушки началась паника, она сразу заподозрила у себя заражение COVID-19. Шорт призналась, что у нее весь день был заложен нос, однако она списывала это на аллергию. Ролик набрал 700 тысяч лайков. Спустя несколько дней блогерша вновь записала видео и рассказала, что ей пришел положительный результат теста на инфекцию.

Ранее блогерша и ведущая Ида Галич сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом. При этом она рассказала об ужасах, которые происходят в поликлинике. По ее словам, там очень большой наплыв пациентов, с которым врачи попросту не справляются. После взятия анализов блогерше и ее мужу пришлось ждать терапевта на протяжении пяти часов.