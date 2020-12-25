Жестокий розыгрыш родителей довел детей до истерики

В сети набрал вирусную популярность ролик, герои которого решили разыграть своих детей перед Рождеством. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте отца мальчиков.

На первых кадрах видно, как два подростка борются за рождественский подарок. Слегка разорвав упаковку, они начали кричать от радости, потому что они увидели логотип консоли PlayStation 5. Доведенные до истерики дети долго пытались открыть упаковку с подарком, но когда у них наконец получилось, их ждало разочарование — вместо новой игровой приставки, внутри лежали книги, старые ботинки и какие-то бумажки. Один из мальчиков грустно улыбнулся, поняв, что его разыграли. Другой же просто ушел из комнаты под заливистый смех родителей.

Всего за день ролик набрал более 130 тысяч просмотров, однако многие зрители не оценили юмор отца и матери. В комментариях они назвали розыгрыш несмешным и жестоким. Впрочем, нашлись и те, кому пранк над детьми пришелся по душе.