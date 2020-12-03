Блогерша подшутила над инвалидом и заставила его плакать на камеру

Американская блогерша Майя Кассандра (Mya Cassandra) подшутила над своим парнем-инвалидом Каленом Ризом (Kalen Reese), заставив его заплакать на камеру. Ролик был опубликован на YouTube-канале пары еще в мае 2020 года, однако он набрал вирусную популярность в других соцсетях только в декабре.

На видео Майя спрятала инвалидное кресло Риза, пока тот спал. После того как девушка разбудила своего парня шлепком по шее, тот начал ползать по дому в поисках кресла. Не найдя средство передвижения, он заплакал, и тогда Майя вернула ему кресло.

«Черт возьми, ты слишком много играешь», — сказал раздосадованный Риз. На это девушка ответила, что если тот не перестанет расстраиваться, в следующий раз она снова спрячем кресло и не вернет его обратно.

Пользователи соцсетей, посмотревшие ролик, негативно отреагировали на пранк над инвалидом. Многие писали, что шутка получилась жестокой и неудачной. Однако сами герои видео так не считают. Риз написал в Twitter, что одобряет действия девушки. Более того, он сам отредактировал ролик и загрузил его на общий канал.

«Это видео кажется мне очень забавным. Но вы действительно должны перестать относиться к нам, людям с ограниченными способностями, как будто мы хрупкие. Я говорю это от имени всех моих пользователей-колясочников», — заявил молодой человек.

Ранее у британской телеведущей Софи Морган (Sophie Morgan), парализованной ниже пояса, угнали адаптированный для инвалидов мотоцикл. Она сразу же сообщила о происшествии в полицию, а также опубликовала подробности истории и фотографии любимого мотоцикла в Facebook и Twitter. За несколько дней ее пост собрал более 140 тысяч репостов в обеих соцсетях. Благодаря этому полиции удалось найти угонщиков.