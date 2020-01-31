Россиянка пожелала смерти плачущему ребенку-инвалиду и спровоцировала скандал

Жительница Нефтеюганска Диана Закутняя, посетившая местный бассейн, пожелала смерти ребенку-инвалиду, проходившему там аквареабилитацию. Свое мнение о нем она опубликовала в Instagram-сторис, спровоцировав скандал.

Девушка снимала себя на видео и сетовала на то, что детский плач мешает ей отдыхать в бассейне. «Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых», — обратилась она к подписчикам.

Когда детский плач на время прекратился, Закутняя с радостью предположила, что ребенок утонул. Затем россиянка с сожалением констатировала, что он жив, и спросила у подписчиков, «сколько [лет] дают за статью, если утопить его».

Как сообщает издание Znak.com, затем автор видео вступила в перепалку с матерью плачущего ребенка. Женщина попыталась объяснить, что такие высказывания некорректны, однако в результате получила телесные повреждения. Одна из посетительниц бассейна, ставшая свидетельницей их конфликта, обратилась в прокуратуру с требованием наказать девушку за публичные оскорбления.

На данный момент аккаунт Закутней, в котором было размещено видео, закрыт, однако ролик опубликовали другие Instagram-блогеры. Высказывания Закутней возмутили многих пользователей.

«Это называется: человек не поймет, пока не коснется. И не дай бог никому. Своих детей тоже будет топить, если будут истерики??? Это все тяжело, конечно», — написала karinavalieva86. Многие разгневанные комментаторы перешли к оскорблениям, советовали ей не выходить из дома и сообщили, что намерены ждать реакции правоохранительных органов, а также пожелали ей никогда не иметь детей.

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