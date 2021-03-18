Россиянка рассказала на YouTube об избиениях мужа и добилась внимания полиции

Полиция Оренбургской области собирается возбудить уголовное дело об истязании (статья 117 УК РФ) после того, как 23-летняя мать двоих детей рассказала в блоге на YouTube о сотрудниках МВД, игнорировавших ее заявления о домашнем насилии, сообщает портал 56orb.ru.

В ведомстве подтвердили, что в феврале девушка дважды обращалась с заявлением об избиении со стороны 34-летнего сожителя, но не пришла на судебно-медицинское освидетельствование. 13 марта она снова написала заявление, и когда россиянка в очередной раз не явилась на освидетельствование, полицейские приехали за ней и сами доставили ее к врачам.

«После того как будет готово заключение, будет основание для возбуждения уголовного дела», — сказали в региональном управлении МВД. Сейчас на мужчину заведено административное дело о побоях (статья 6.1.1. КоАП). Следственный комитет проводит проверку.

Ранее жительница города Бугуруслан по имени Диана рассказала свою историю для YouTube-канала «Заброшенная Россия». По ее словам, после развода отец ее детей Артем заставлял женщину жить с ним и регулярно избивал, «бил ногами по лицу», однажды выбил зуб и заставил выпить уксус. Пострадавшая вызывала полицейских, они приезжали, проводили беседу с агрессором и отпускали домой. Диана добавила, что бывший муж не отпускал ее на освидетельствование и отбирал телефон. Добиться внимания правоохранителей к ее проблеме ей не удавалось.