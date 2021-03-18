Россия
 
Последние новости
Путин ответил Байдену фразой «кто так обзывается, тот сам так называется»
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету
На Украине начнут уголовно наказывать за пропаганду «русского мира»
Трамп за время президентства обеднел на четверть
Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурса
Россиянин убил свою сестру на глазах у прохожих из-за «непорядочности»
Автомобиль раздавил пытавшегося похитить запчасти грабителя
Путешествующая на машине туристка рассказала о домогательствах в дороге
Найдена самая маленькая квартира Москвы
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка рассказала на YouTube об избиениях мужа и добилась внимания полиции

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Заброшенная Россия / YouTube

Полиция Оренбургской области собирается возбудить уголовное дело об истязании (статья 117 УК РФ) после того, как 23-летняя мать двоих детей рассказала в блоге на YouTube о сотрудниках МВД, игнорировавших ее заявления о домашнем насилии, сообщает портал 56orb.ru.

В ведомстве подтвердили, что в феврале девушка дважды обращалась с заявлением об избиении со стороны 34-летнего сожителя, но не пришла на судебно-медицинское освидетельствование. 13 марта она снова написала заявление, и когда россиянка в очередной раз не явилась на освидетельствование, полицейские приехали за ней и сами доставили ее к врачам.

«После того как будет готово заключение, будет основание для возбуждения уголовного дела», — сказали в региональном управлении МВД. Сейчас на мужчину заведено административное дело о побоях (статья 6.1.1. КоАП). Следственный комитет проводит проверку.

Ранее жительница города Бугуруслан по имени Диана рассказала свою историю для YouTube-канала «Заброшенная Россия». По ее словам, после развода отец ее детей Артем заставлял женщину жить с ним и регулярно избивал, «бил ногами по лицу», однажды выбил зуб и заставил выпить уксус. Пострадавшая вызывала полицейских, они приезжали, проводили беседу с агрессором и отпускали домой. Диана добавила, что бывший муж не отпускал ее на освидетельствование и отбирал телефон. Добиться внимания правоохранителей к ее проблеме ей не удавалось.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Бугуруслане возбудили уголовное дело по факту истязания молодой матери
В России введут «охранные ордера» для жертв домашнего насилия
Число жертв домашнего насилия в России выросло в 20 раз после пересчета