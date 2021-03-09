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В России введут «охранные ордера» для жертв домашнего насилия

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Фото: Pavel Golovkin / AP

В России собираются ввести «охранные ордера» для защиты жертв домашнего насилия и их близких от агрессора. Об этом рассказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

По ее словам, родственники и друзья, которые помогают пострадавшему человеку, смогут рассчитывать на защиту государства, если попросят об этом.

Сам агрессор должен будет покинуть квартиру, где проживает с жертвой, и пройти психологические курсы, например по борьбе с гневом. Если ему некуда идти из дома, то пострадавшие смогут сами уехать в кризисный центр или «ресурсные квартиры», сеть которые будет создана в ближайшем будущем.

Ранее в Консорциуме женских неправительственных объединений подсчитали, что в 2018 году в России в результате семейного насилия погибли пять тысяч россиянок. Это более 50 процентов от всех случаев неестественной смерти жительниц страны в тот год. При этом, по официальным данным МВД, в 2018 году только 253 женщины умерли от рук родственников и мужей.

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