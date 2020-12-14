Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничение прав женщин на аборт. Таким образом она прокомментировала документ Минздрава, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта, сообщает РБК.

По ее словам, документ выходит за рамки сугубо медицинских вопросов. «Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов [французский философ] Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — заявила депутат.

Пушкина отметила, что в документе говорится об ограничении прав женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. Она добавила, что не поощряет аборты и считает их одним из маркеров социального неблагополучия. Однако решающее слово в споре о праве женщины на аборт должно быть сказано женскими объединениями и организациями, которые прислушиваются к советам медицинского сообщества, подчеркнула депутат.

«Поговорите с бабушками и прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены! Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи», — сказала Пушкина.

Ранее Минздрав опубликовал документ, в котором отметил, что показаниями для искусственного прерывания беременности могут стать активная фаза туберкулеза, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства, расстройства поведения, краснуха до 20 недели беременности, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность.

В документе указано, что показателями также являются отсутствие конечностей и физическая незрелость женщины до достижения 15 лет. При этом решение по каждому конкретному случаю принимает консилиум врачей, на котором учитываются все факторы.

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