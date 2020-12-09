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Минздрав назвал медицинские показания для аборта

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Фото: Globallookpress.com

Минздрав назвал медицинские показания для аборта. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Показаниями для искусственного прерывания беременности могут стать активная фаза туберкулеза, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства, а также расстройства поведения. Медицинскими показаниями для аборта также считаются следующие: краснуха до 20 недели беременности, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность.

В документе указано, что показателями также являются отсутствие конечностей и физическая незрелость женщины до достижения 15 лет. При этом решение по каждому конкретному случаю принимает консилиум врачей, на котором учитываются все факторы.

В апреле 2020 года Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой COVID-19. В рекомендациях ведомства уточняется, что при легком течении коронавируса до 12 недель «в связи с недоказанным отрицательным влиянием на плод возможно пролонгирование беременности до доношенного срока».

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