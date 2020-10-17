Россиянки из пансионата для инвалидов заявили о принудительной стерилизации

Пациентки Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов (государственное учреждение, находящееся в Екатеринбурге) заявили, что их принудительно отправляли на операции по стерилизации. Слова россиянок приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

Так, женщина, которая представилась Людмилой Гусевой, рассказала, что в случае отказа им якобы грозили отправкой в психоневрологический интернат (ПНИ).

«Девочкам сделали стерилизацию. Вот я бы хотела заиметь семью и родить ребенка, но сейчас я не смогу родить. Потому что ко мне подошла врач в пять часов вечера, и сказала: "Люся, будет операция". Они говорят, если не сделаете операцию, то поедете в ПНИ, — сказала она. — Вот так вот нас всех попортили».

Baza пишет, что об этом заявили сразу несколько женщин с инвалидностью, которые попали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Издание утверждает, что одна из стерилизованных женщин умерла.

В 2019 году пациентки российских ПНИ заявили о принудительных абортах и стерилизации. Они рассказали, что если в интернате у пары рождаются дети, их забирают и отправляют в детский дом, а родителей вынуждают отказаться от родительских прав. У некоторых при родах перевязывали маточные трубы, не получив на это согласия.