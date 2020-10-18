Омбудсмен отреагировала на жалобы россиянок на принудительную стерилизацию

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после того, как пациентки Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге рассказали о принудительной стерилизации. Таким образом на жалобы россиянок отреагировала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, передает ТАСС.

По ее словам, ранее одна из проживающих в пансионате семей, которой была показана медицинская стерилизация, уже жаловалась на то, что врачи убеждают их пойти на эти меры. «Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердили. Мы начали проверку», — подчеркнула Мерзлякова.

Она добавила, что у пансионата потребуют предоставить все необходимые документы.

Ранее о начале проверки по данному факту сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области. При этом в ведомстве отметили, что до этого от проживающих в пансионате подобных жалоб не поступало.

17 октября издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором женщина, которая представилась Людмилой Гусевой, рассказала, что в случае отказа от операции по стерилизации ей якобы грозили отправкой в психоневрологический интернат (ПНИ). Отмечается, что об этом заявили сразу несколько женщин с инвалидностью, которые попали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Издание утверждает, что одна из стерилизованных женщин умерла.

В 2019 году пациентки российских ПНИ заявили о принудительных абортах и стерилизации. Они рассказали, что если в интернате у пары рождаются дети, их забирают и отправляют в детский дом, а родителей вынуждают отказаться от родительских прав. У некоторых при родах перевязывали маточные трубы, не получив на это согласия.