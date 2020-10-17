Власти ответили на рассказы россиянок о принудительной стерилизации в пансионате

Министерство социальной политики Свердловской области на своем сайте ответило на заявления пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов, рассказавших, что их якобы принудительно отправляли на операции по стерилизации.

В ведомстве заявили, что после появившегося в сети видео, начата проверка Уктусского пансионата.

«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало», — говорится также в сообщении.

В министерстве обратили внимание на то, что справка, фигурирующая на распространенной видеозаписи, датирована 2008-м годом. «Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — добавили в ведомстве.

Ранее издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором женщина, которая представилась Людмилой Гусевой, рассказала, что в случае отказа от операции по стерилизации ей якобы грозили отправкой в психоневрологический интернат (ПНИ). Baza пишет, что об этом заявили сразу несколько женщин с инвалидностью, которые попали в пансионат из детских домов из-за очередей на получение жилья. Издание утверждает, что одна из стерилизованных женщин умерла.

В 2019 году пациентки российских ПНИ заявили о принудительных абортах и стерилизации. Они рассказали, что если в интернате у пары рождаются дети, их забирают и отправляют в детский дом, а родителей вынуждают отказаться от родительских прав. У некоторых при родах перевязывали маточные трубы, не получив на это согласия.