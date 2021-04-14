Помогающий жертвам домашнего насилия центр оштрафовали на 300 тысяч рублей

Кризисный центр «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), помогающий жертвам домашнего насилия, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков со ссылкой на юриста Кирилла Коротеева в своем Telegram-канале.

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом», — сказал Коротеев.

По словам адвоката, центру вменили как политическую деятельность законопроект 2016 года, который внесли за два года до его регистрации как организации.

В феврале сообщалось, что Минюст пригрозил закрыть «Насилию.нет». По словам директрисы учреждения Анны Ривиной, у министерства возникли претензии к уставу центра.

29 декабря стало известно, что «Насилию.нет» был признан иноагентом. Перед этим в центре началась масштабная проверка по анонимному заявлению. В Минюсте сообщили, что начали проверку из-за того, что «Насилию.нет» не подало заявление о включении в реестр иноагентов.