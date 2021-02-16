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Помогающий жертвам домашнего насилия центр в России пригрозили закрыть

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции России пригрозило закрыть кризисный центр «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), борющийся с домашним насилием и помогающий жертвам. Об этом директор учреждения Анна Ривина сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Ривиной, у Минюста возникли претензии к уставу центра, в связи с которыми ведомство может принять меры «вплоть до ликвидации в судебном порядке».

«Очень понравился такой пункт о наших злостных нарушениях: "в разделе 6 Устава Организации на странице 9 нарушена нумерация пунктов"», — написала она.

29 декабря стало известно, что «Насилию.нет» был признан иноагентом. Перед этим в центре началась масштабная проверка по анонимному заявлению. Минюст запросил все документы, связанные с финансами, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, внутриуставные данные и договоры с партнерами. Финансовый директор центра Александр Гуров сообщал, что само заявление, с которого началась проверка, Минюст не предоставил.

В ведомстве сообщили, что начали проверку из-за того, что «Насилию.нет» не подало заявление о включении в реестр иноагентов.

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