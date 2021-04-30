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Многодетная россиянка зарезала мужа и детей и уехала смотреть кино

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Во Владивостоке задержали многодетную мать по подозрению в убийстве мужа и двоих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Убийство произошло 29 апреля в квартире дома на улице Толстого. На месте преступления были обнаружены тела 40-летнего мужчины и его 5-летних детей со множественными колото-резаными ранами. Третий ребенок не пострадал, он в это время находился в детском саду.

Уточняется, что супруги поссорились. Муж решил развестись с женой и забрать детей-тройняшек: двух сыновей и дочку. Женщина разозлилась и накинулась с ножом на супруга и детей. После убийства его тело подозреваемая замотала в полиэтилен, а тела детей положила в спортивную сумку. Потом она села в машину и уехала смотреть кино в центре Владивостока, где ее и задержали.

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