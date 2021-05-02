Россиянин насмерть задушил подростка цепью

Житель города Большой Камень в Приморском крае во время конфликта насмерть задушил подростка цепью и выбросил тело в водоем. Подозреваемый сознался в преступлении. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что тело подростка нашли 1 мая. Согласно поставлению судмедэксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35-летний мужчина. «Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие по делу продолжается. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).

В апреле сообщалось, что жителя Кемеровской области обвинили в прижигании утюгом сына своей супруги. Отчим систематически наказывал ребенка, прижигая его руки и ноги горячим предметом. В апреле подросток перестал посещать школу, после чего преподаватели обратились в правоохранительные органы.