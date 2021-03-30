Под Москвой жестоко убили 15-летнего подростка

В Подмосковье произошло жестокое убийство подростка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, тело 15-летнего юноши нашли в окрестностях деревни Брехово в Солнечногорском районе, его смерть наступила в результате множественных ножевых ранений.

Впоследствии правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемых — ими оказались двое жителей Москвы 21 и 22 лет. Предполагается, что незадолго до случившегося один из них зашел в магазин вместе с жертвой.

Согласно предварительным данным, позже несовершеннолетний оказался с москвичами в одной квартире, в результате ссоры один из них зарезал его, затем вынес труп на улицу. В настоящее время один подозреваемый задержан.

25 февраля сообщалось, что в Московской области подросток погиб на глазах у полицейских. Мать больного сахарным диабетом 16-летнего ребенка обратилась к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы тот провел беседу с ее сыном и уговорил его пройти медобследование. В это время подросток выкрал ключи от сейфа и завладел ружьем родственника. В какой-то момент произошел выстрел.