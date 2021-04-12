Российского подростка избили, обстреляли из пневматики и попытались сжечь

Двоих жителей Волховского района Ленинградской области 2003 года рождения заподозрили в том, что они избили, обстреляли из пневматического пистолета и подожгли подростка, облив горючей жидкостью. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Оба фигуранта заподозрены по части 3 статьи 30 и пункту «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По данным следствия, они несколько раз выстрелили потерпевшему в голову из пневматического пистолета, душили его и подожгли ради убийства, но не смогли довести свой умысел до конца.

О задержании двоих подозреваемых 17 и 18 лет 11 апреля региональное управление МВД сообщило ТАСС. Пострадавший подросток сообщил полицейским, что нападавшие стреляли в него из пневматического пистолета, а также облили его горючей жидкостью и подожгли. В отношении задержанных полицейские также составили два административных протокола.