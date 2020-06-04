Российские воры решили замести следы и сожгли банк

В Забайкальском крае воры решили замести следы и сожгли главное здание села Жипхеген. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «МК в Чите».

По данным газеты, в сгоревшем помещении располагались местная администрация, отделение банка и библиотека. По версии следствия, не желая оставлять следов, воры, уходя, подожгли здание, которое выгорело полностью и не подлежит восстановлению.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сельскую администрацию временно разместили в бывшем помещении фельдшерско-акушерского пункта.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в Калининградской области 41-летний мужчина совершил поджог, чтобы скрыть следы взлома. Он через окно залез в помещение, обыскал его, и, не найдя ничего ценного, поджег находившиеся внутри вещи.

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