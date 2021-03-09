Российский экс-полицейский получил условный срок за выстрел в школьницу

Бывший полицейский Иван Князев, простреливший ногу девочке из травматического пистолета, приговорен к трем годам лишения свободы условно. Об этом во вторник, 9 марта, в пресс-службе Симоновского суда Москвы сообщили ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»). Помимо наказания в виде трех лет лишения свободы условно экс-полицейский лишен права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

По данным следствия, Князев был другом семьи потерпевшей и в день инцидента был приглашен в гости ее родителями. После происшествия он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

6 декабря 2020 года сообщалось, что вечером 5 декабря на Судостроительной улице в Москве полицейский Князев, будучи в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Подросток был госпитализирован, серьезных травм девочка не получила.