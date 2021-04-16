Россиянина обвинили в прижигании ребенка утюгом

Жителя Кемеровской области обвинили в прижигании утюгом сына своей супруги. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянину вменяется пункт «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Как считает следствие, отчим систематически наказывал ребенка, прижигая его руки и ноги горячим предметом. В апреле подросток перестал посещать школу, после чего преподаватели обратились в правоохранительные органы. Затем представители подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) нагрянули к семейству с проверкой.

Полицейских встретил муж, а мать ребенка скрылась с ним в подвале, опасаясь, что ее лишат сына.

В марте сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в доведении до самоубийства своей дочери. По версии следствия, мужчина около года издевался над ребенком в своей квартире. Девочка решила покончить с собой, не выдержав домашнего насилия.