Мужчина совершил самоубийство во время обысков в квартире на западе Москвы

Мужчина выпал из окна и разбился насмерть во время обысков в его квартире в московском районе Очаково-Матвеевское. Об этом в среду, 17 марта, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сотрудники полиции проводили обыски в жилом доме по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 29. Мужчина выпал из окна одной из квартир.

По факту произошедшего следователи проводят проверку на предмет совершения преступления по статье 105 («Убийство»), статье 110 («Доведение до самоубийства»), а также статье 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее 17 марта сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину по подозрению в доведении до самоубийства своей дочери. По версии следствия, мужчина в течение года издевался над ребенком в своей квартире. Девочка решила покончить с собой, не выдержав домашнего насилия.