Россиянина заподозрили в издевательстве и насилии над 12-летней дочерью

Следственный комитет России по Москве начал проверку по факту жестокого обращения гражданина с 12-летней дочерью. Об этом в Instagram написала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

По предварительной информации, фотографии, на которых запечатлены синяки на лице ребенка, были сделаны в феврале. Также девочка подвергалась побоям в марте. «Сейчас подключены все уполномоченные структуры. Коллега в регионе в ближайшее время встретится с девочкой. (...) ситуацию держим на контроле», — пояснила омбудсмен.

О физическом и психологическом насилии над ребенком написала ее сестра в Instagram, передает «Лайф». Она поделилась, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой и оскорбляет ее. «Отец заставляет ее есть испорченную еду, кладет в суп барсучий жир и силой заставляет это есть. Хранит в туалетной комнате выпивку, в этот момент девочке запрещено ходить в туалет. Он ей говорит терпеть», — рассказала ее сестра.

По словам сестры юной москвички, раньше отец подобным образом обращался и с ней. Так он присылал ей на телефон порнографические ролики и делал намеки сексуального характера. Теперь же он зовет вторую дочку «полежать с ним, пообниматься под одеялом в трусах».

Сестра девочки прожила с ним год, а затем сбежала к бабушке. Она хочет забрать девочку к себе, однако ей не отдают ребенка. Также мужчина отбирает у дочери телефон и пытается ограничить ее контакты с внешним миром.