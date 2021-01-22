Россиянин жестоко избивал своих дочерей за плохие оценки

Житель Когалыма избивал своих дочерей за плохие оценки и невыполненное домашнее задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Там установили, что мужчина применял насилие к своим дочерям 11 и 12 лет. Он бил детей за низкие оценки, невыполнение домашних заданий, а также за длительное пользование мобильным телефоном. Следователи отмечают, что 47-летний отец делал это под предлогом воспитательных мер, причиняя детям физические страдания.

Его подозревают в преступлении по статье 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). В СК рассказали, что ранее в отношении этого гражданина было возбуждено уголовное дело в связи с неисполненим родительских обязанностей.

Ранее против 37-летнего жителя Екатеринбурга, который несколько раз ударил семимесячного сына, было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком. Кадры инцидента зафиксировали, как отец пошел с коляской к калитке, но, видимо, у него не оказалось ключа от домофона. В этот момент он наклонился к коляске и с размаху ударил младенца, лежавшего в ней.