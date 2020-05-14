В Петербурге школьница едва выжила после изнасилований и избиений родителями

В Петербурге 16-летнюю школьницу регулярно насиловал отец и избивала мать, девочка едва выжила — она поступила в больницу с коллапсом, угрожающим жизни. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, подростка привезли в больницу 13 мая после обморока. Врачи выяснили, что у девочки упало давление и возникли проблемы с кровообращением. После этого медики узнали, какие действия совершали в отношении девочки ее родители.

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Медики обратились в полицию. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Ранее жительница Челябинской области стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе после того, как обвинила водителя такси в изнасиловании. По версии следствия, у нее случился конфликт с водителем такси, которое она вызвала ночью в клуб. После этого женщина обратилась в полицию.

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