Россиянина задержали по подозрению в доведении дочери до суицида

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в доведении до самоубийства своей дочери. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

Тело девочки обнаружили 2 января в квартире ее матери. Следствие установило, что восьмиклассница покончила с собой.

16 марта правоохранители задержали ее 48-летнего отца. По версии следствия, мужчина около года издевался над ребенком в своей квартире. Девочка решила покончить с собой, не выдержав домашнего насилия.

По факту доведения до самоубийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

12 марта Следственный комитет России (СКР) по Москве начал проверку по факту жестокого обращения гражданина с 12-летней дочерью. О физическом и психологическом насилии над ребенком написала ее сестра в Instagram. Она поделилась, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой и оскорбляет ее.