Отец рядового Шамсутдинова назвал приговор сыну зеленым светом дедовщине

Отец приговоренного за расстрел сослуживцев рядового Шамсутдинова прокомментировал приговор своему сыну, назвав его «зеленым светом дедовщине». Слова Салима Шамсутдинова в четверг, 21 января, публикует издание «Подъем».

Шамсутдинов-старший назвал суд показательным выступлением и признался, что не ожидал такого большого срока, отметив, что платить назначенную в полтора миллиона рублей компенсацию не из чего, поскольку сын ничего не успел заработать, а его пенсия составляет всего 20 тысяч рублей.

Салим Шамсутдинов заявил — он был уверен, что сыну не дадут больше 17 лет, поскольку было доказано, что в воинской части над ним издевались и избивали. «Я считаю, это зеленый свет дали дедовщине и беспределу», — сообщил отец осужденного в интервью.

Материалы по теме Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев Рядовой выплатит потерпевшим десять миллионов рублей. Его защита назвала приговор слишком суровым

Ранее, 21 января, сообщалось, что в Комитете солдатских матерей России считают приговор рядовому Рамилю Шамсутдинову за расстрел восьмерых сослуживцев максимально возможным.

Адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев назвал приговор слишком суровым. По его мнению, суд не проявил снисхождения, в отличие от присяжных. Также он отметил, что защита намерена обжаловать приговор.

21 января сообщалось, что в Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам лишения свободы Шамсутдинова за убийство восьми человек и покушение еще на двоих военных. Также были частично удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших в 28 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявлял, что подвергся издевательствам со стороны сослуживцев, поэтому расстрелял их.