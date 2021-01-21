Приговор солдату Шамсутдинову за расстрел сослуживцев назвали слишком суровым

Приговор, вынесенный рядовому Рамилю Шамсутдинову за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, назван слишком суровым. Об этом заявил адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

«Почти 25 лет колонии строгого режима — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Присяжные проявили снисхождение , а суд — нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать», — сказал защитник.

Ранее 21 января сообщалось, что в Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам лишения свободы Шамсутдинова за убийство восьми человек и покушение еще на двоих военных. Также были частично удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших в 28 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных.

25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявлял, что подвергся издевательствам со стороны сослуживцев, поэтому расстрелял их.