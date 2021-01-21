Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев

В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам лишения свободы рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Приговорить за убийство восьми лиц к 19 годам лишения свободы, за покушение на убийство двух лиц — к 9 годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков назначить окончательное наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Гражданские иски родственников потерпевших удовлетворены частично — с Шамсутдинова требовали 28 миллионов рублей компенсации морального вреда. От исков с компенсацией материального ущерба все потерпевшие отказались в ходе процесса.

Обвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы — максимальному сроку лишения свободы, предусмотренного Уголовным кодексом России.

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В декабре 2020 года присяжные заседатели после трех дней в совещательной комнате признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев и в покушении на убийство еще двух. Они также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения — а это означает, что ему нельзя назначить пожизненное лишение свободы.

Еще до оглашения приговора потерпевшие заявили, что, по их мнению, Шамсутдинов не должен выйти на свободу. Представитель потерпевших адвокат Сергей Грицко (бывший военный прокурор, он вступил в дело уже после оглашения вердикта) заявил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул он.

25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявлял, что подвергся издевательствам со стороны сослуживцев, поэтому расстрелял их.