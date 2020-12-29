Родственники жертв рядового Шамсутдинова потребовали у него 36 миллионов рублей

Приговор по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, будет вынесен в 2021 году, к нему заявлены иски от родственников жертв на более чем 36 миллионов рублей. Об этом во вторник, 29 декабря, из Второго Восточного военного суда (Чита, Забайкальский край) сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На заседании, состоявшемся 29 декабря, начали обсуждать последствия вердикта, вынесенного накануне коллегией присяжных заседателей, а также судьбу гражданских исков, заявленных к Шамсутдинову. Однако обсуждение исков невозможно без присутствия потерпевших — им направили повестки, а само заседание отложили до 18 января 2021 года.

Соответственно, оглашение приговора может состояться только после разрешения этих вопросов. Семь потерпевших — близкие родственники убитых и раненых Шамсутдиновым сослуживцев, заявили гражданские иски на общую сумму 36 миллионов 372 тысячи рублей.

Кроме того, военная прокуратура имеет право потребовать от обвиняемого возмещение ущерба на лечение раненых и процессуальные издержки, в частности — оплату труда адвоката по назначению, предоставленного Шамсутдинову сразу после задержания. Министерство обороны сразу после трагедии выплатило родственникам погибших по 6,3 миллиона рублей, однако эти суммы не будут учитываться при рассмотрении гражданских исков — такое решение сегодня принял судья Антон Антонов.

Накануне, 28 декабря, присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

25 октября 2019 года срочник Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.