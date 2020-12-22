Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов раскаялся в суде

В Чите в своем последнем слове расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов раскаялся в содеянном. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает 72.RU.

На очередном заседании подсудимый заявил, что не хотел совершать преступление. «Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — признался Шамсутдинов.

Защита солдата настаивала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. На преступление 20-летнего срочника толкнули издевательства и неуставные отношения. По словам его адвоката, старший лейтенант Данил Пьянков заставлял Шамсутдинова учить устав и запрещал спать трое суток.

Прокурор же настаивал на том, что к подсудимому нельзя проявлять снисхождение, так как убийство он совершал «хладнокровно».

В четверг, 24 декабря, собранная со второй попытки коллегия присяжных рассмотрит дело рядового. Шамсутдинову грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее во время второго заседания суда Шамсутдинов рассказал, что незадолго до происшествия старший лейтенант Пьянков и сержант Ковалев приказали ему выполнить уборку в туалете, пригрозив в случае отказа окунуть головой в унитаз и стереть лицом всю ржавчину.

25 октября 2019 года срочник с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.