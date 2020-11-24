Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов рассказал об угрозах окунуть его в унитаз

В Чите расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов поведал о причинах, толкнувших его на преступление. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает ZabNews.
Во время второго заседания Читинского гарнизонного военного суда подсудимый рассказал присяжным, что незадолго до происшествия старший лейтенант Пьянков и сержант Ковалев приказали ему выполнить уборку в туалете, пригрозив в случае отказа окунуть головой в унитаз и стереть лицом всю ржавчину.
Шамсутдинов уверяет, что сослуживцы не давали ему спать на протяжении трех дней, заставляя учить устав. По его словам, всего за три дня он спал в общем около четырех часов. Подсудимый рассказал, как однажды допустил ошибку в звании офицера, назвав старшего лейтенанта Пьянкова просто лейтенантом, за что его заставили несколько раз снять и надеть костюм защиты от газов.
23 ноября сообщалось, что на первом заседании суда солдат Рамиль Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине в воинской части Забайкалья, где он служил и осенью 2019 года.
19 ноября сообщалось, что суд со второй попытки набрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела рядового.
25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения.