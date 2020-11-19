Суд по делу расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова набрал присяжных

В Чите второй Восточный окружной военный суд набрал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Руслан Нагиев.

В основной состав вошли восемь заседателей, еще четверо в запасе. Двух претендентов отвели: по одному с каждой стороны —защиты и обвинения.

23 ноября присяжные приступят к рассмотрению дела по существу.

29 октября суд не добрал коллегию. Из 500 претендентов явились лишь 15, из которых набрали лишь 11 из необходимых 12 заседателей.

По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявил, что причиной расстрела стали издевательства.