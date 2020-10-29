Суд по делу расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова недобрал присяжных

Второй Восточный окружной военный суд в Чите перенес на 19 ноября слушания по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев.

По его словам, для формирования коллегии присяжных из 12 заседателей были разосланы уведомления 500 гражданам, однако явились на заседание 29 октября лишь 15 человек. Из них были отобраны 11 заседателей, но для полного состава не хватило одного. Поэтому на следующем заседании суд проведет добор присяжных заседателей.

29 сентября стало известно о намерении прокуратуры смягчить обвинение Шамсутдинову, так как выяснилось, что ряд травм один из потерпевших получил до бойни, устроенной им.

По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения.