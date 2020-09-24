Расстрелявшему сослуживцев солдату Шамсутдинову продлили арест

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, продлили арест до 26 октября. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — сказал Тугушев.

Ранее сообщалось, что Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье.

Мотивом расстрела следствие считает «личные неприязненные отношения, основанные на неуставных взаимоотношениях между военнослужащими». Защита солдата с этим согласна частично — причиной трагедии стали систематические издевательства старослужащих и офицеров над молодым солдатом, вымогательство денег и кража его личных вещей, и именно это намерены доказывать во время процесса.

С момента возбуждения уголовное дело получило гриф «Секретно», его подробности не разглашаются. Адвокаты намерены ходатайствовать об открытом судебном процессе.

25 октября 2019 года в воинской части 54160 в забайкальском поселке Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный в июне того же года на срочную службу из Тюменской области, после возвращения из караула расстрелял десять сослуживцев: восемь срочнослужащих и двух офицеров. Он был задержан на месте происшествия и сразу дал признательные показания. Шамсутдинов сообщил, что мотивом преступления стали систематические издевательства старослужащих.