Солдат Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Следствием установлено, что 25 октября 2019 года рядовой с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза установила, что Шамсутдинов не страдает психическим расстройством, слабоумием, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Он признал вину и подробно изложил обстоятельства преступления.

Уголовное дело будет рассматриваться Вторым Восточным окружным военным судом с участием присяжных. Предварительное слушание назначено на 29 сентября.

Мотивом расстрела следствие считает «личные неприязненные отношения, основанные на неуставных взаимоотношениях между военнослужащими». Защита солдата с этим согласна частично — причиной трагедии стали систематические издевательства старослужащих и офицеров над молодым солдатом, вымогательство денег и кража его личных вещей, и именно это намерены доказывать во время процесса.

С момента возбуждения уголовное дело получило гриф «Секретно», его подробности не разглашаются. Адвокаты намерены ходатайствовать об открытом судебном процессе.

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