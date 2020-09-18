Отец расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова назвал срок для сына

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассчитывает на 5-10 лет заключения для сына. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отец Шамсутдинова добавил, что, несмотря на доказанный факт дедовщины в части, не надеется на оправдательный приговор, но ждет, что суд установит смягчающее обстоятельство и не назначит его сыну пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что по ходатайству Рамиля Шамсутдинова его дело будет слушаться судом присяжных. Следствие предъявило ему обвинение в убийстве восьми человек и в покушении на убийство еще двоих.

25 октября 2019 года в воинской части 54160 в забайкальском поселке Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный в июне того же года на срочную службу из Тюменской области, после возвращения из караула расстрелял десять сослуживцев. Он был задержан на месте происшествия и сразу дал признательные показания. Шамсутдинов сообщил, что мотивом преступления стали систематические издевательства старослужащих.

В начале ноября было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил уставных взаимоотношений между военнослужащими» (ст.335 УК РФ), по которому Шамсутдинов был признан потерпевшим. Обвинение предъявили рядовому Руслану Мухатову. Уже 30 декабря следствие было завершено, а 3 марта 2020 года он был приговорен к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей.