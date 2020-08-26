Отец устроившего бойню российского солдата оценил слова об искоренении дедовщины

Отец российского солдата Рамиля Шамсутдинова, который устроил бойню в армии, не поверил в слова Минобороны об искоренении дедовщины. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По оценке Салима Шамсутдинова, явление можно будет искоренить через 3-5 лет. Для этого, по его словам, нужно обучать офицеров грамотной работе, чтобы не было «этой всей вакханалии». Они должны хорошо относиться к своим обязанностям, а тех, кто этого не делает, надо увольнять, считает мужчина.

«Солдаты распускаются, потому что офицеры не смотрят», — заключил он.

Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренены дедовщина и казарменное хулиганство. Во время круглого стола на форуме «Армия-2020» он отчитался о наведении порядка в вооруженных силах и значительном снижении воинских преступлений. По его словам, это повлияло «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

Рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил бойню 25 октября 2019 года. Он расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула, после чего сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что причиной мог стать нервный срыв у солдата, не связанный со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что Шамсутдинов поступил так из-за издевательств со стороны старослужащих. Шамсутдинов рассказывал, что в казарме были полутюремные порядки — по его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров запрещал ему спать и заставлял делать физические упражнения, если он засыпал. Иногда ему приходилось делать это в костюме химзащиты.