Расстрелявший сослуживцев солдат Шамсутдинов предстанет перед судом

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу рядового Рамиля Шамсутдинова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, и эту информацию подтвердил один из защитников Равиль Тугушев.

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По данным защитника, он получил обвинительное заключение, но пока с ним не ознакомился. Дело будет направлено во Второй военный суд Восточного военного округа с дислокацией в городе Чите. «Дата предварительного заседания пока неизвестна, но я думаю, что оно состоится в начале октября», — сообщил Тугушев.

Следствие предъявило Шамсутдинову обвинение в убийстве восьми человек и в покушении на убийство еще двоих. Мотивом называют «личные неприязненные отношения, основанные на неуставных взаимоотношениях между военнослужащими». Защита с этим согласна частично — адвокаты считают, что причиной трагедии стали систематические издевательства старослужащих и офицеров над молодым солдатом, вымогательство денег и кража его личных вещей, и именно это намерены доказывать во время процесса.

По ходатайству Шамсутдинова дело будет слушаться судом присяжных. С момента возбуждения уголовное дело получило гриф «Секретно», его подробности не разглашаются. Защита намерена ходатайствовать об открытом судебном процессе.

25 октября 2019 года в воинской части 54160 в забайкальском поселке Горный рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный в июне того же года на срочную службу из Тюменской области, после возвращения из караула расстрелял десять сослуживцев: восемь срочнослужащих и двух офицеров. Он был задержан на месте происшествия и сразу дал признательные показания. Шамсутдинов сообщил, что мотивом преступления стали систематические издевательства старослужащих.

В связи с этим заявлением в начале ноября было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил уставных взаимоотношений между военнослужащими» (ст.335 УК РФ), по которому Шамсутдинов был признан потерпевшим. Обвинение предъявили рядовому Руслану Мухатову. Уже 30 декабря следствие было завершено, а 3 марта 2020 года он был приговорен к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Апелляция оставила это решение без изменений.

В отношении еще двух старослужащих уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью.

«Здесь главное — что суд признал сам факт неуставных взаимоотношений в воинской части, и Рамиль Шамсутдинов проходит потерпевшим. Именно этот факт мы намерены использовать как доказательство на процессе по расстрелу», — подчеркнул в беседе с «Лентой.ру» адвокат Равиль Тугушев.

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