Прокуратура попросила смягчить обвинение устроившему бойню солдату Шамсутдинову

В Чите на судебном процессе по делу устроившего бойню в воинской части солдата Рамиля Шамсутдинова прокурор попросил смягчить ему обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката подсудимого Равиля Тугушева.

В ходе предварительных слушаний, проходящих во Втором Восточном окружном военном суде, представитель гособвинения заявил ходатайство о смягчении обвинения Шамсутдинову, так как выяснилось, что ряд травм один из потерпевших получил до бойни.

В свою очередь защита подсудимого попросила суд приобщить к делу рецензию Саратовской юридической академии на заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая выявила ряд нарушений при проведении экспертизы и ставит под сомнение ее выводы. Специалисты признали Шамсутдинова вменяемым на момент совершения преступления.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы до 1 октября определиться с датой основного заседания и мерой пресечения подсудимому. Адвокаты ходатайствовали о содержании его под наблюдением в воинской части, прокуратура — о продлении ареста.

Адвокат уточнил, что к Шамсутдинову подано семь исков от родственников погибших и пострадавших на общую сумму 27 миллионов рублей. Они будут рассматриваться военным судом в рамках уголовного дела. Потерпевшие просят взыскать с солдата компенсацию морального вреда, причиненного в результате его преступных действий.

По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



