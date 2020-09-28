С рядового Шамсутдинова потребовали 30 миллионов рублей за устроенную им бойню

Родные расстрелянных рядовым Рамилем Шамсутдиновым потребовали от него 30 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Десять семей погибших и пострадавших в устроенной солдатом бойне в воинской части Забайкальского края предъявили ему иски на разные суммы за моральный вред, причиненный преступными действиями Шамсутдинова.

Уголовное дело будет рассматриваться Вторым Восточным окружным военным судом с участием присяжных. Предварительное слушание назначено на 29 сентября.

Мотивом расстрела следствие считает «личные неприязненные отношения, основанные на неуставных взаимоотношениях между военнослужащими». Защита солдата с этим согласна частично: причиной трагедии стали систематические издевательства старослужащих и офицеров над молодым солдатом, вымогательство денег и кража его личных вещей — и именно это намерена доказывать во время процесса.

Шамсутдинов признал вину в убийстве. По данным следствия, 25 октября 2019 года рядовой с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



