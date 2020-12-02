Рядовой Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

В Забайкальском крае во время судебного заседания по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, подсудимый не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта Даниила Пьянкова. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Читинского гарнизонного военного суда.
На заседании вдова Оксана Пьянкова рассказала, что о смерти мужа узнала от военных психологов и несколько дней не могла разговаривать. Она поинтересовалась у Шамсутдинова, почему тот убил ее мужа. На это подсудимый заявил, что не может ответить на ее вопрос.
При этом Шамсутдинов не стал извиняться перед Пьянковой за убийство ее мужа, хотя ранее делал это перед родственниками других своих жертв. В перерыве судебного заседания Шамсутдинову по его ходатайству было разрешено пообщаться со священнослужителем — имамом.
24 ноября сообщалось, что во время второго заседания Читинского гарнизонного военного суда подсудимый рассказал присяжным, что незадолго до трагедии убитый им старший лейтенант Пьянков и сержант Ковалев приказали ему выполнить уборку в туалете, пригрозив в случае отказа окунуть головой в унитаз и стереть лицом всю ржавчину.
25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.
Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами. В ходе расследования суд установил факты дедовщины в воинской части. 3 марта сослуживца Шамсутдинова, рядового Руслана Мухатова, обвиненного в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье, приговорили к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в 30 тысяч рублей.