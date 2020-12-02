Рядовой Шамсутдинов не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта

В Забайкальском крае во время судебного заседания по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, подсудимый не стал извиняться перед вдовой убитого им лейтенанта Даниила Пьянкова. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Читинского гарнизонного военного суда.

На заседании вдова Оксана Пьянкова рассказала, что о смерти мужа узнала от военных психологов и несколько дней не могла разговаривать. Она поинтересовалась у Шамсутдинова, почему тот убил ее мужа. На это подсудимый заявил, что не может ответить на ее вопрос.

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При этом Шамсутдинов не стал извиняться перед Пьянковой за убийство ее мужа, хотя ранее делал это перед родственниками других своих жертв. В перерыве судебного заседания Шамсутдинову по его ходатайству было разрешено пообщаться со священнослужителем — имамом.

24 ноября сообщалось, что во время второго заседания Читинского гарнизонного военного суда подсудимый рассказал присяжным, что незадолго до трагедии убитый им старший лейтенант Пьянков и сержант Ковалев приказали ему выполнить уборку в туалете, пригрозив в случае отказа окунуть головой в унитаз и стереть лицом всю ржавчину.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами. В ходе расследования суд установил факты дедовщины в воинской части. 3 марта сослуживца Шамсутдинова, рядового Руслана Мухатова, обвиненного в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье, приговорили к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в 30 тысяч рублей.