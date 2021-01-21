В Комитете солдатских матерей отреагировали на приговор рядовому Шамсутдинову

В Комитете солдатских матерей России считают приговор рядовому Рамилю Шамсутдинову за расстрел восьмерых сослуживцев максимально возможным. Так на решение суда отреагировал юрист организации Александр Латынин в разговоре с Daily Storm.

«Говорить о том, что приговор был слишком мягким, в виде 24,5 года лишения свободы в колонии строго режима, (...) не приходится. Я считаю, что суд был скован решением присяжных заседателей и фактически дал максимальный срок наказания», — отметил Латынин.

По его словам, организация не будет присоединяться к ходатайству защиты — уменьшить срок не удастся. Потерпевшая сторона, в свою очередь, будет обжаловать приговор, отметил юрист. У родственников погибших военнослужащих есть основания увеличить срок заключения Шамсутдинова вплоть до пожизненного, уверен Латынин.

Комитет солдатских матерей, по словам юриста, «никогда не будет примыкать к ходатайству защиты». Он отметил, что члены организации против неуставных отношений в армии, равно как и против насилия.

Ранее адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев назвал приговор слишком суровым. По его мнению, суд не проявил снисхождения, в отличие от присяжных. Также он отметил, что защита намерена обжаловать приговор.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. Они единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек, однако сочли, что рядовой заслуживает снисхождения. Защите удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства.

25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявлял, что подвергся издевательствам со стороны сослуживцев, поэтому расстрелял их.