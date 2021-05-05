Пропавшего в Дагестане мальчика нашли мертвым в трансформаторной будке

Восьмилетнего мальчика, которого искали в Дагестане несколько дней, нашли мертвым в трансформаторной будке. Об этом в среду, 5 мая, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МВД.

Ребенок пропал 2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района. Отмечалось, что он ушел на прогулку, но домой не вернулся. К поискам мальчика присоединились местные жители, а также добровольцы поисково-спасательных отрядов со всего Дагестана, Кабардино-Балкарии и из Москвы. Кроме того, местность осматривали при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В итоге тело ребенка удалось обнаружить в трансформаторной будке, где он, вероятно, пытался укрыться от дождя. «Судя по всему, он играл неподалеку от трансформатора, пошел дождь. Дети же любопытные, он залез в трансформаторную будку, мокрое тело… Видимо, от оголенных проводов он получил удар током и скончался на месте», — рассказал собеседник агентства.

В конце апреля в озере в городе Бронницы Московской области нашли тело 14-летней девочки. Отмечалось, что она была привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.