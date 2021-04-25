В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки

В озере в городе Бронницы Московской области нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщает в воскресенье, 25 апреля, Telegram-канал Mash.

Уточняется, что погибшую звали Катя. Она была привязана веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу. По информации канала, родители девочки обратились в полицию за помощью, когда в 6:00 утра не обнаружили дочь дома.

Девочка не состояла на учете у специалистов. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее годовалого ребенка обнаружили рядом с телом матери в одной из квартир в Москве. О случившемся в полицию сообщила 68-летняя пенсионерка, которая обнаружила мертвой свою дочь. Как было установлено, проживающая в квартире женщина умерла около трех дней назад, а девочка все это время провела без еды и воды.